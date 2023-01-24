Adıyaman’da da temsilciliği bulunan, açılımı Kadın Merkezi olan KAMER Vakfı hayatın her alanında kadınlarla çalışmalar yaparak onları bilinçlendirmeyi sürdürüyor. KAMER Vakfı başta kadına yönelik şiddetle mücadele eden ve bu mücadelede kadının güçlenmesini, ekonomik özgürlüklerine kavuşmasını sağlamak için kadınlara çeşitli projelerle destek oluyor. KAMER (Kadın Merkezi) Vakfı 2005’te Diyarbakır merkezli olarak kurulmuş, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 23 ilde çalışmalar yapmaktadır ve 2009’da Adıyaman' da temsilcilik olarak açılarak kadın çalışmaları yapmaktadır.

Adıyaman şubesi olarak il ve ilçe bazındaki faaliyetleri hakkında konuşan KAMER Vakfı Adıyaman şubesi yetkilileri; “KAMER Adıyaman; KAMER Vakfı, erken çocukluk dönemine yönelik projesi kapsamında 2006 yılında Besni' de kreş açmıştır.

KAMER Adıyaman'da; "Çalışan Kadın Mutlu Aile" projesi 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 60 kadına Üniversitede yapılan kurslarda temel sekreterlik, is güvenliği, muhasebe, girişimcilik sertifikalan verilmiştir.

KAMER vakfının Adıyaman ve Antep illerinde 2016 yılında "Sığınmacı Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar’’ projesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Türkçe okuma-yazma kursları; 2017 yılında 4 kurs 80 kişi, 2018 yılında 4 kurs 70 kişi, 2019 yılında 3 kurs 60 kişi katılım sağlamış, sertifikaları verilmiştir.

KAMER Vakfı Adıyaman şubesi olarak "Pandemi Dönemi Adıyaman’daki Kadınlarla Dayanışma Projesi" gerçekleştirilmiştir. Projede küresel salgın sürecinde Adıyaman' da bulunan ailelere gıda desteği sağlanmıştır.

Bu projeler dışında KAMER Vakfı şube ve temsilciliklerinde 2005 yılından bu yana ‘’Her Kadın İçin Bir Fırsat’’ projesi sürdürülmektedir. Yine buna benzer KAMER Vakfı genel merkeze bağlı olarak yürütülen birçok proje ve faaliyetler de diğer şubelerde olduğu gibi KAMER Adıyaman’da sürdürülmektedir.”

Vakıflarıyla ilgili bilgi veren yetkilileri, “Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığı fark etmelerini, sözleşmelerden ve yasalardan doğan haklarını, destek alabilecekleri birimleri tanımalarını destekler. KAMER, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, evrensel insan haklar ve barış normlarına ve doğa dostu bir ekonomiye ulaşmış, şeffaf, katilime bir toplumun ortaya çıkması için değişimin öncüsü kadınları güçlendirmeyi hedefliyor. Şiddet ile baş etme yöntemlerini öğrenmeleri, şiddetten kurtulmak için çaba, direniş, yöntem geliştirmeleri ve eşitlik talep eder konuma gelmeleri için kadınları güçlendirir. Başta erkekler ve yerel kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalık ve duyarlılık yaşamalarını ve eşitliğe destek verir hale gelmeleri yönünde farkındalık ve kapasite geliştirir. Cinsiyet eşitliğine dayanan mevzuat ve davranışlar gelişmesi için uzmanlık sağlar ve savunuculuk yapar” dedi.

"Üretim Atölyelerinde kadınların daha çok güçlenmesi sağlanıyor"

Kadınların girişimci özelliklerini arttırmaya yönelik genel olarak yaptıkları faaliyetleri de anlatan KAMER yetkilileri, “Kadın Girişimciliği faaliyeti yaşadıkları şiddet ile baş etmeye başlayan kadıların iş bulmak ya da iş kurmak için yaptıkları talepler üzerine planlandı. İş bulmak için başvuran kadınlar için iş başvuru formu doldurulmakta İş ve İşçi Bulma Kurumuna (İŞ-KUR) kayıt yaptırmaları sağlanmaktadır. İş kurmak isteyen kadınların ihtiyaç duydukları eğitim ve kaynaklara ulaşması için aracılık edilmektedir. Ayrıca talepte bulunan kadınların KAMER'in başlattığı Üretim Atölyelerinde pazar garantili üretimler yaparak güçlenmelerine katkı sağlanmaktadır. Üretilen ürünler KAMER'in Hasan Pasa Hanındaki Avlu Cafe ve Mor Çarşı' da pazarlanmaktadır. Önceki yıllarda da birçok ilde atölyeler açılarak istihdam sağlandı. Örneğin Gaziantep'te Kutnu atölyesi, Erzurum'da Ehram, Tunceli'de Şalvar, Erzincan' da marmelat atölyesi gibi... Kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarda bulunduk” şeklinde konuştu.

Yürütmüş oldukları birçok projelerin yılsonu itibari ile bittiğini belirten yetkililer, “Birlikte Güçlüyüz projesi ile çok boyutlu yoksulluk ve geleneksel normları dikkate alarak yasadıkları için sokaklarında, mahallelerinde kapalı yaşayan, mevcut hizmetlerden yararlanamayan, şiddet karşısında mücadele mekanizmalarına ulaşamayan kadın ve kız çocuklarının yasal haklarını, yararlanabilecekleri hizmetleri öğrenmesini ve kullanmaya başlamasını sağlamaktadır. Dünyayı Kadınlar Değiştirecek Projesi ile Şiddet ile baş etmeye, topluma etkin katılım sağlamaya başlamış güçlü kadınların sayesinin çoğaltmak hedeflenmiştir. Kadınların, şiddetten ve namus cinayetlerinden korunmasını güçlendirmek, Sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamaktır. Cinsiyet eşitliği için yerinden yönetim projesi ile Cinsiyet eşitliği için yerinden yönetimin Önemine dair farkındalık ve duyarlılık yaratmak. Cinsiyet eşitliğinin Önemine dair farkındalık geliştirmek ve duyarlılık yaratmak. Bu projelerde ve devam eden diğer projelerde hedeflenen sonuçlara ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

