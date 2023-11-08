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40 yaşından büyük kadınların her 2 yılda bir meme kanseri taraması için mamografi çektirmesi gerektiğine dikkat çeken Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Merve Kaş, erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Dr. Merve Kaş, “Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri ile Kahta İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğümüze kazandırılan cihaz sayesinde meme kanseri teşhisi artık çok daha kolay ve hızlı yapılabilecek.

40 yaşından büyük kadınların her 2 yılda bir meme kanseri taraması için mamografi çektirmesi gerekmektedir. Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlıklı hayat merkezi binamız KETEM birimimizde 1’inci katta röntgen teknisyenimiz Nur Katrancı tarafından mamografi çekimini yapılmaktadır. Gelen hastalarımıza ayrıca KETEM birimimiz tarafından Smear (Rahim Ağzı Kanseri Taraması), Gaitada Gizli Kan (Kolon Kanseri Taraması) ve meme muayeneleri yapılıp detaylıca anlatımı sağlanıyor. Erken tanının hayat kurtaracağını bilerek taramalarımızı aksatmayalım” dedi.

Kaynak : PHA