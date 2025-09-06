Cuma namazı sonrası cami çıkışında toplanan vatandaşlar, pankartlarla Kahta İlçe Müftülüğü’ne yürüyerek basın açıklaması yaptı. Mahalle sakinleri, “Kur’an kursumuz mahalleye aittir, geri alınacaktır. Kur'an kursumuzu kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Ve sonuna kadar bunun peşini bırakmayacağız. Kur'an kursu mahalleye aittir. Geri de mahalleli alacaktır. Bizim paramızla kuruşu kuruşuna temelden tepeye kadar paramızla yaptığımız Kur'an kursu elimizden alınmıştır.” diyerek tepki gösterdi.



Protokol iddiaları: Semerkand ve Haliliye bağlantısı



Edinilen bilgilere göre, söz konusu Kur’an Kursu’nun 2016’da Semerkand Vakfı’na, 2019’da ise Haliliye Yatılı Hafızlık Kursu’na protokolle verildiği öne sürülüyor. Ayrıca kursun Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden gelen öğrenciler tarafından kullanıldığı, protokol yapılan kurumların ise kamuoyunda Menzil tarikatına bağlı yapılar olduğu iddia ediliyor. Bu iddialar resmî makamlar tarafından henüz doğrulanmış değil.



Kaçak yapı ve mühürleme tartışması



Mahalleli, kurs binasının kaçak yapı nedeniyle belediye ekiplerince defalarca mühürlendiğini, ancak her seferinde mühürlerin kırılarak kursun yeniden açıldığını ileri sürdü. İddialara göre mührün fekki nedeniyle belediye tarafından işlem yapıldığı, fakat kursun tekrar faaliyete geçtiği kaydedildi. Ayrıca kursta görevli “Hoca” isimli şahsın mahalleli ve belediye çalışanlarını tehdit ettiği öne sürüldü. Bu iddialar da yetkili kurumlarca resmen açıklığa kavuşturulmuş değil.



Mahalleli: “Paramızla yaptık, bize sorulmadan devredildi”



Toplanan kalabalık adına konuşan mahalle sakini Ahmet Kuyumcu, kurs binasının mahallelinin bağışlarıyla yapıldığını belirterek tepkisini şöyle dile getirdi:



“Yıllar önce arsayı mahalleli olarak kendi paramızla aldık, kursu da yine kendi imkanlarımızla inşa ettik. Uzun yıllar mahallemize hizmet verdi. Sonrasında bir derneğe, ardından başka bir cemaate verildiğini öğrendik. Oysa burası bizim paramızla yapıldı. Bize sorulmadan nasıl devredilebilir? Çocuklarımız camide ders görmek zorunda, kızlarımız erkeklerin tuvaletini kullanmaya yönlendiriliyor. Bu kabul edilemez.”



Kuyumcu, müftülükten aldığı yanıtların yetersiz olduğunu savunarak, “Bir sayfa dilekçe veriyoruz, tek satırla ‘bir dernekle sözleşme yaptık’ deniliyor. Bu, halkın malı olan bir kurs binasıdır. Paravan dernekler üzerinden devredilmesi doğru değildir” dedi.



“Cezaevi gibi tel örgülerle çevrildi”



Mahalle sakinlerinden bir başka Kuyumcu ailesi ferdi ise kurs binasının halka kapatıldığını şu sözlerle aktardı:



“Beş yıllık kiralama yapılmış deniliyor, ancak dokuz yıldır alıkonulmuş vaziyette. Binanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş, adeta cezaevine dönmüş. Bu yaz 80 kız öğrenci başvurdu, binaya alınmadı. Cami içinde ders verilmesi ve tuvaletin erkeklerle ortak kullanılması önerildi. Bu, ilçe müftüsünün tavsiyesiymiş. Soruyorum: Müftü kendi torununu böyle bir ortama gönderir mi?”



“Gizli çekimlerle mahalleli fişleniyor mu?”



Mahalleli, protesto sırasında binadan kendilerini kamerayla çeken kişiler olduğunu da iddia ederek, “Mahallemizde tanımadığımız insanlar var, içeride ne tür faaliyetler yürütüldüğünü bilmiyoruz. Burası halka kapatıldı, içeride gizli saklı işler mi yapılıyor?” sorularını gündeme getirdi.



“Tehdit değil, uyarı”



Mahalleli eylemlerini barışçıl bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, “Polis izninde yürüdük. Şiddete başvurmadık. Yasal hakkımızı arıyoruz. Bu bir tehdit değil, uyarıdır. Müftü gelsin, evrakları açıklasın. Kimlere verildi, kimler eğitim alıyor, kamuoyuna duyurulsun” çağrısında bulundu.



Müftülük iddiaları reddetmedi, açıklama bekleniyor



Mahalle sakinleri, dilekçelerine karşılık Kahta İlçe Müftülüğü’nden yalnızca “bir dernekle sözleşme yapıldığına” dair kısa yanıtlar aldıklarını, ayrıntılı bilgi paylaşılmadığını belirtiyor. Müftülükten ve ilgili derneklerden resmî açıklama talep edildi; kamuoyunu bilgilendirecek açıklamalar ulaştığında aynı önemde yayımlanacaktır.



Mahallelinin talepleri

Kurs binasının mülkiyet ve protokol sürecinin kamuoyuna açıklanması,

Mahalle çocuklarının yeniden kurs binasından faydalanması,

Kadın ve kız öğrenciler için ayrı ve uygun eğitim ortamlarının sağlanması,

Kaçak yapı ve mühür işlemleriyle ilgili iddiaların resmen aydınlatılması,

Denetimlerin artırılması ve şeffaflığın sağlanması.



Kahta’daki Haliliye Kur’an Kursu krizi, mahallelinin yıllar önce kendi imkanlarıyla inşa ettiği yapının Menzil Tarikatı bağlantılı farklı kurumlara devredildiği iddiaları üzerine büyüyor. Vatandaşlar, kursun yeniden mahalle halkının kullanımına açılmasını isterken, gözler şimdi Kahta İlçe Müftülüğü ve ilgili kurumların yapacağı resmî açıklamalara çevrildi.

Kaynak : PHA