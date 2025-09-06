ORC Araştırma’nın Sabancı Medya için Türkiye genelinde 12 ilde 24-29 Ağustos tarihlerinde 1.640 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara, “Size göre ülkeyi Erdoğan iktidarı yerine muhalefet yönetirse ekonomi daha iyi mi olur, daha kötü mü?” ve “Türkiye’nin erken genel seçime gitmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” soruları yöneltildi.

Katılımcılar, “Size göre ülkeyi Erdoğan iktidarı yerine muhalefet yönetirse ekonomi daha iyi mi olur, daha kötü mü?” sorusuna, yüzde 21,3 ile “daha iyi”, yüzde 36,6 ile “daha kötü” ve yüzde 42,1 “aynı olur” cevabını verdi. Sonuçlara göre, seçmenlerin büyük bir kısmının fikri değişmezken, yüzde 36,6 oy oranı ile ekonomik sorunların çözümünde iktidara olan güvenin daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

ORC Araştırma’nın aynı katılımcılara yönelttiği diğer soru ise, “Türkiye’nin erken genel seçime gitmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” oldu. Katılımcıların yüzde 46,7’si “evet”, yüzde 42,1’i “evet”, yüzde 11,2’si ise “fikrim yok” dedi. Anket sonuçlarına göre, katılımcılar erken seçime gitmek istiyor, ancak erken seçim istemeyen seçmen sayısının fazla olması da dikkat çekiyor.

Anket sonucunda, seçime gitmek isteyen seçmen sayısının daha fazla olmasına rağmen, katılımcıların ekonomi alanında yaşanan sorunların çözümü konusunda muhalefet yönetimine güvenmediği öne çıkıyor.

Kaynak : PHA