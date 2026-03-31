Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kahta Belediyesi iş birliğinde YKS hazırlık öğrencilerine eğitim danışmanlığı semineri düzenlendi. Seminer, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde iki seans halinde gerçekleştirildi. Programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programda açıklamalarda bulunan Eğitim Danışmanı Gri Koç Gökhan Müftüoğlu, sınav sürecinin verimli yönetilmesi, motivasyonun korunması, etkili ders çalışma yöntemleri ve sınav stratejileri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

İnteraktif geçen programda öğrenciler, sorularını doğrudan uzmanına yöneltti. Gökhan Müftüoğlu, sınav hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyeler sundu.

Seminerin sonunda Eğitim Danışmanı Gri Koç Gökhan Müftüoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Kahta Belediye Başkan Yardımcısı İshak Yıldız tarafından verildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın düzenlenmesine katkı sunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a, Gökhan Müftüoğlu'na ve emeği geçen personele teşekkür etti.

