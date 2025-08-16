Bu kapsamda İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler için futbol turnuvası gerçekleştirildi. İlçedeki 30 camiden toplam 450 öğrencinin yer aldığı turnuva, öğrenciler arasında yoğun ilgi gördü.



Turnuvanın final maçı, Celaleddin Camii ile Haliliye Camisi takımları arasında oynandı. Final karşılaşmasına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı ve İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Elmacı katıldı.



Karşılaşma sonunda şampiyonluğu Celaleddin Camii takımı kazandı. İkinci olan Haliliye Camisi takımı ise finali centilmence tamamladı. Kaymakam Soysal, turnuvaya katılan tüm takımları ve görevli hocaları tebrik ederek, kupa ve madalya törenini gerçekleştirdi. Celaleddin Camii’ne şampiyonluk kupası, Haliliye Camisi öğrencilerine ise madalyaları takdim edildi.

Kaynak : PHA