Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra Kahta-Adıyaman yolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman Havalimanı yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş keklikleri için ot toplarken kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş’ı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aktaş'ın cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Cinayet olayına karışan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak : PHA