Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen sene başı toplantısında, geçen eğitim-öğretim yılının başarıları, eksiklikleri ve yeni döneme dair hedefler değerlendirildi. Toplantıya, Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürleri Mehmet Dağ, Mehmet Turan, Mustafa Yetiş, Sinan Demir ve kurum müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz ve verimli geçmesi için okul idarecileriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

Toplantıda, gündemdeki idarecilerin görev dağılımları, öğrenci başarısını etkileyen faktörler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslar, pansiyonların durumu, taşımalı eğitim süreçleri, okul bütçelerinin planlı kullanımı ve Bakanlık projelerine katılım gibi konular hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılan Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, öğrenci başarısını artırmak ve okulların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm paydaşlarla iş birliğinin önemine vurgu yaparak, eğitim kalitesini yükseltmek adına ortak çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

