30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, “30 Ağustos, imanla yoğrulmuş bir dirilişin, bağımsızlık uğruna sergilenen eşsiz bir mücadelenin ve boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır” açıklamasında bulundu.

Başkan Mehmet Can Hallaç mesajında şu ifadeler yer verdi:

Kıymetli Hemşehrilerim, Sizleri en kalbî duygularımla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Kahraman ordumuzun ve necip milletimizin cansiperane bir ruhla yazdığı; iman, ümit ve cesaretle süslediği en parlak destanlarımızdan biri olan Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünü haklı bir gururla, büyük bir coşku ve heyecanla idrak ediyoruz. Bu anlamlı günde, aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

“Tarihimiz; iman, azim ve dava şuuru ile kazanılmış zaferlerle doludur. 624’te Bedir’de bir avuç mümin, iman gücüyle sayıca üstün bir orduyu mağlup ederek tarihe yön verdi. 1071 Malazgirt’te, Sultan Alparslan ve kahraman ordusu, aynı imanla Anadolu’nun kapılarını bizlere açtı. 1915’te Çanakkale’de, artık mesele sadece bir cephe değil, vatan, bayrak ve ezan davasıydı. Mehmetçik, Bedir ve Malazgirt ruhunu kuşanarak, bu toprakların geçilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdı. Ve nihayet 30 Ağustos 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimiz bir kez daha “Ya istiklal ya izmihlâl” diyerek bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti.

Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy bu ruhu şu dizeleriyle ölümsüzleştirmiştir:

“Bedrin Aslanları ancak bu kadar şanlı idi…”

“Hiçbir Emperyalist Güce Boyun Eğmeyeceğiz”

30 Ağustos, sadece kazanılmış bir zafer değil; aynı zamanda emperyalist güçlere karşı verilen varoluş mücadelesinin sembolüdür. Dün olduğu gibi bugün de, hangi ad altında gelirse gelsin hiçbir işgalci plana, hiçbir küresel baskıya, hiçbir emperyalist güce boyun eğmeyeceğiz. Büyük Zafer bize göstermiştir ki; iman, azim ve birlik ruhuyla ayağa kalkmış bir milletin iradesi, en güçlü ordulardan bile üstündür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kaderini tayin etme iradesine sahip, onurlu ve dik bir millettir. 30 Ağustos Zaferi; sadece bir askeri başarı değil, milletimizin onurunu, haysiyetini ve bağımsızlık iradesini koruma azminin en güçlü sembolüdür.”

“Bugün de Gazze ve Filistin başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde zulüm ve işgal devam ediyor. Masumların oluk oluk akan kanları üzerinden ikbal arayan zalimler, hedeflerine asla ulaşamayacak; yıkım, işgal ve soykırım politikalarının hesabını hem hukuk önünde hem de tarih huzurunda mutlaka vereceklerdir. Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Biz, adaletin, barışın ve insanlığın sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Kaynak : PHA