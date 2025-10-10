Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilerde sağlık bilinci oluşturmak amacıyla kapsamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Programda kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişim konularında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Narince Köyü İlkokulu'nda kurulan eğitim istasyonlarında öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, aile hekiminin önemi ve 112 acil sağlık hizmetleri hakkında eğitimler verildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, Narince Köyü Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Sağlık Elçisi' ilan edildi. Sağlık elçileri, öğrendikleri bilgileri ailelerine aktararak toplumda sağlık bilincinin yayılmasına katkı sağlayacak.

Proje, önümüzdeki süreçte Kahta genelindeki diğer okullarda da uygulanacak.

Programı yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Sağlık Müdürü Burcu Ezgi Kocaoğlu, öğrencilerle ve eğitim ekipleriyle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Çocuklarımızın küçük yaşta sağlık bilinci kazanmaları geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sağlık, sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluktur. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin hem bilgi hem de farkındalık düzeylerini artırarak daha bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.'

