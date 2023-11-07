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Alınan bilgiye göre kaza, Kahta Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.D. (39) yönetimindeki 02 HH 073 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü M.D. (39) ile otomobilde bulunan F.D. (35), G.D. (50), M.İ. (18) ve A.D. (57) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA