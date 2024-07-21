6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adıyaman ve ilçelerinde yaşanan ağır yıkım sonrası depremzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Girne Mahallesi Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde devam eden Kalıcı Konutların aylardır devam eden içme suyu sorunu çözüldü.

Yaşanan su sorununa değinen Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can ,"Müteahhit yaptığı alt yapıda sıkıntı vardı (TOKİ) Konutları’nda yaşayan vatandaşlarımız mağdur olmasın diye Su İşleri Müdürü M.Can Özbek talimat verdik. Ekibimiz bir hafta gece gündüz çalıştı ve sıkıntıları giderdik su vermeye başladık"dedi.



Kaynak : PHA