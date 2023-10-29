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AK Parti Kahta İlçe Teşkilatı’nda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, ilçede yapımı devam eden projelerin mevcut durumlarıyla ile ilgili de bilgiler verdi.

Milletvekili Şan, “Karayolları Genel müdürümüzle görüştüm. Kendisi bana yapılan çalışmalarla ilgili hem görseller hattı hem de bilgiler verdi. Çalışmalar yeniden başladı. Pazartesi’den itibaren de bu çalışmaların yoğunluğu giderek artacak. İnşallah seçime varmadan da Kahta-Nissibi yolu bitmiş olacak.

Eski 1 Nolu Sağlık Ocağı’nın yerine yaklaşık 18-20 ünitelik bir diş hastanesi kuracağız. Bununla ilgili de yakın zamanda ihalesi yapılacak. Muhtemelen 3-4 ay içerisinde hizmete girecektir. Eski çarşıdaki daha önce planladığımız diş hastanesinin yerine ya da başka bir yerde de olabilir. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi planlıyoruz. Bununla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzle de görüştüm. Sağlık bakanımızla da görüştüm. Öyle bir planlamamız var. Şu anki hastanemiz, kadın doğum ve çocuk polikliniği nüfus yoğunluğundan dolayı kaldıramaz halde. Hatta gitgide de nüfusumuz artıyor. İnşallah bu hastanenin de açılmasıyla birlikte bir nebze de olsa hastalarımız rahatlayacaktır. 50 ya da 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni bir an önce faaliyete geçireceğiz.

Bir de devam eden projelerden Millet Bahçesi ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi de Allah’ın izniyle 2-3 aya kadar faaliyete geçecek. Bunlarla ilgili de çalışmalar da ivedilikle devam ediyor.

Elimizden geldiğince bölgemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah bizleri size karşı mahcup etmez inşallah” diye konuştu.

Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’ın AK Parti Kahta ziyaretine, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak : PHA