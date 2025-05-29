Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyer yakınları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kahta Halk Eğitim Merkezi’nin tiyatro kurslarına katılan kursiyerler, etkinlik çerçevesinde sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sağlık, sosyal hizmet ve milli eğitim çalışanlarından oluşan tiyatro ekibinin performansı büyük beğeni toplarken, yönetmen Ömer İnce tarafından sahneye konulan oyun, düşündürücü ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çekti.

Gösteri, sanatın bireylerin kendini ifade etmesine, özgüven kazanmasına ve toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağlarken, hayat boyu öğrenmenin önemini vurguladı.

Etkinlik sonrası yapılan söyleşilerde, sanatın bireyler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün benzer kültürel ve sanatsal etkinliklere kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Programın sonunda tiyatro kursiyerlerine ve eğitmenlere teşekkür edilerek belgeleri takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen bu anlamlı tiyatro etkinliğinde emeği geçen tüm kursiyerleri ve eğitmenleri gönülden tebrik ediyorum. Sanat, bireylerin kendini ifade etmesi, özgüven kazanması ve toplumsal duyarlılığın gelişmesi açısından önemli bir araçtır. Kahta Halk Eğitim Merkezimizin bu tür faaliyetlerle vatandaşları hayat boyu öğrenmeye teşvik etmesi son derece kıymetlidir. Eğitimin yaşı yoktur anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde devam edecektir.”

Kaynak : PHA