Toplantıya, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Görüşmelerde, 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde köylerin altyapı hizmetlerine ayrılan ödeneklerin kullanımı ve bu kapsamda hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Vali Dr. Osman Varol, KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin yanı sıra, ilçe kaymakamlarından vatandaşların huzuruna ve refahına yönelik kamu hizmetleri ile devam eden yatırımlar ve yürütülen diğer projeler hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, kırsal kalkınmayı desteklemek ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PHA