Adıyaman genelinde kırsal kesimde hak sahiplerine yapılacak ahırlar ve orta hasarlı binaların yıkımı ile ilgili değerlendirme toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katılım sağladı.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinde ev ve ahırları zarar gören kırsal kesimde hayvancılığı desteklemek amacıyla köylerde yapılması planlanan ahır projeleri ve orta hasarlı binaların yıkım süreci ele alındı.

Yetkililer, hayvancılığın sürdürülebilirliği ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA