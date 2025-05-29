Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum temsilcileri tarafından yapılan hayvan koruma faaliyetlerine ilişkin sunumlar yapıldı. Sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularındaki mevcut uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbirler tartışıldı ve hayvan haklarının korunması ile uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla yapılacak çalışmaların yol haritası belirlendi.

Yetkililer, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmaların tüm paydaşlarla işbirliği içinde sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA