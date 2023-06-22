Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Kısacık (30) yönetimindeki 02 ADE 412 plakalı hafif ticari araç, Übbat Karadaş (36) yönetimindeki 02 ACG 816 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olaya yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA