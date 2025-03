Proje, yemek yapmaya gücü yetmeyen yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere her akşam sıcak iftar yemeği ulaştırarak, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yaşatıyor.

Belediye ekipleri, her akşam özenle hazırlanan sıcak yemekleri, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırarak onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gönül Eli Projesi kapsamında, belediye ekiplerinin düzenli olarak ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettiğini ve onlara iftar yemeği ikramında bulunduğunu belirtti.

Başkan Hallaç, Ramazan’ın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu mübarek ayda kimsenin sofradan mahrum kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte paylaşarak Ramazan’ın bereketini çoğaltıyoruz.”

Gönül Eli Projesi, Kahta Belediyesi tarafından büyük takdirle karşılanırken, projeye olan ilgi her geçen gün artıyor. Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca devam edecek olan projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

