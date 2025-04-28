İddiaya göre, göletin kenarında bulunan 5 yaşlarındaki Nurullah Baran, ayağının kayması sonucu suya düştü. Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine küçük çocuğu kurtarmak için hemen müdahalede bulunuldu ancak Nurullah Baran kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Nurullah Baran’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Göçeri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerden Yaz Ayları İçin Uyarı: Gölet ve Su Kenarlarında Dikkatli Olunmalı

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte serinlemek amacıyla gölet, baraj, sulama kanalı ve su birikintilerine yaklaşan çocuklar ve vatandaşlar için ciddi tehlikeler oluşabileceğine dikkat çekti. Ailelerin çocuklarını su kenarlarında yalnız bırakmamaları, gölet ve benzeri su alanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiği belirtildi.

Yapılan uyarılarda, yüzme bilmeyenlerin su kenarlarında dikkatli davranması, çocukların gözetimsiz şekilde su birikintilerine yaklaşmasının önlenmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi için yerel yönetimler tarafından güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

AFAD ve Jandarma’dan Güvenlik Hatırlatması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Jandarma Genel Komutanlığı, geçmiş yıllarda yaptığı bilgilendirme kampanyalarında özellikle yaz dönemlerinde açık su kaynaklarına yönelik şu uyarıları yinelemişti:

Gölet, baraj, sulama kanalı gibi alanlarda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu,

Bu tür alanların yüzmeye uygun olmadığı için ani derinlik değişimlerinin, suyun altında akıntıların ve bataklıkların ölümlü kazalara neden olabileceği,

Çocukların bu alanlara yalnız gitmemesi, su kenarında vakit geçirirken mutlaka bir yetişkinin gözetiminde bulunması gerektiği,

Gerekli yerlerde güvenlik bariyerleri ve uyarı levhalarının bulunmasına rağmen vatandaşların ek önlemlerle dikkatli olması gerektiği.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için bu uyarılara titizlikle riayet etmelerinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak : PHA