“KKTC Dışişleri Bakanı Kuzey Kıbrıs Bayrağıyla Ağırlanmalı”

Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin dışişleri temsilcisinin ağırlanmasına tepki gösteren Ağıralioğlu, "Ahmet Şara’ya eğer engel olamıyorsanız, Rum Kesimi'nin Dışişleri Bakanı'nı ağırladığı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı da kendi bayrağıyla ağırlatacaksınız" dedi. Kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini belirten Ağıralioğlu, Türkiye'nin uluslararası arenadaki vakarı ve ciddiyeti koruması gerektiğini vurguladı.

“İlham Aliyev'e Müteşekkiriz”

Türk Devletleri Teşkilatı içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili yaşanan gerilime değinen Ağıralioğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Antalya'daki forumda Rum Kesimi temsilinin ağırlanmasına itiraz ettiğini hatırlatarak, Aliyev’e teşekkür etti. Ağıralioğlu, “Güzel laflar edip berbat işler yapılmamalıdır” diyerek iktidarın söz ve eylem tutarsızlığına dikkat çekti.

“Devlet Yönetimi Kurtlar Vadisi Replikleriyle Olmaz”

Türkiye'nin mevcut dış ve iç politikasını sert bir dille eleştiren Ağıralioğlu, “Bu romantik aksakallılar teşkilatı gibi ifadelerle konuşup, memleketin yönetimini Kurtlar Vadisi replikleriyle idare edemezsiniz. Devlet ciddiyet ister” ifadelerini kullandı. Bölgedeki gelişmelere ve İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine de dikkat çeken Ağıralioğlu, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu doğru şekilde kullanamadığını ileri sürdü.

Milli Savunma Bakanı’na Tepki: "PKK'lılar Öldürdü Diyemediniz"

Geçtiğimiz günlerde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın ölümüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yönelik eleştirilerde bulundu. “Milli Savunma Bakanımız, şehidimizi PKK'lılar katletti diyemedi. Terörist saldırısında evlatlarımız katlediliyor, ama adını koyamıyorlar. Milletin evlatlarını koruyamayan bu tutumdan vazgeçilmeli" dedi.

“Türkiye’nin Sorunu: Meseleleri Doğru Konuşamamak”

Türkiye'nin en büyük sorununun meselelerini doğru konuşamamak olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Sorunlarımızı doğru konuşamadığımız için çözüm üretemiyoruz. Sorun çözme kapasitemizi kaybettik" değerlendirmesinde bulundu. Ekonomi yönetimini de eleştiren Ağıralioğlu, döviz rezerv politikalarına ve enflasyonla mücadele yöntemlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Bu Devlet Yolda Bulunmadı”

Sözlerini devletin kuruluş felsefesine atıfta bulunarak sürdüren Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kürsülerde nutuk atılarak ya da teröristlerle müzakere edilerek kurulmadı. Biz devletimizi düşmanlarımızdan medet umarak değil, milletimizin fedakârlığıyla kurduk" ifadelerini kullandı. Terörü öven kişilere mecliste makam ve maaş verilmesine sert tepki gösterdi.

“Devlet Nutukla Değil, Tedbirle Yönetilir”

Deprem ve doğal afet yönetimine ilişkin de hükümeti eleştiren Ağıralioğlu, "Devletin görevi, insanları yaşatmak için tedbir almak olmalıdır. Deprem olduğunda yaraları sarmak değil, insan ölmeden önlem almaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.

Kaynak : PHA