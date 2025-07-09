Gerger’de eşini av tüfeğiyle öldürdü
Gerger’de eşini av tüfeğiyle öldürdü
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879 kişi kontrol edildi

İlçe genelinde yapılan denetimlerde:

16 kıraathane

14 park ve bahçe

4 çay bahçesi

4 kafe

1 oyun salonu

30 araç sürücüsü

879 kişi emniyet birimlerince kontrol edildi.

Uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi

Denetimlerde yapılan aramalar sonucunda:

26,65 gram uyuşturucu madde

1 adet kesici alet

1 adet yaralayıcı alet ele geçirildi.

Asayiş ve huzur uygulamaları sürecek

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin korunması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA

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