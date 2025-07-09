879 kişi kontrol edildi



İlçe genelinde yapılan denetimlerde:



16 kıraathane



14 park ve bahçe



4 çay bahçesi



4 kafe



1 oyun salonu



30 araç sürücüsü



879 kişi emniyet birimlerince kontrol edildi.



Uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi



Denetimlerde yapılan aramalar sonucunda:



26,65 gram uyuşturucu madde



1 adet kesici alet



1 adet yaralayıcı alet ele geçirildi.



Asayiş ve huzur uygulamaları sürecek



Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin korunması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA