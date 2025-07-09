879 kişi kontrol edildi
İlçe genelinde yapılan denetimlerde:
16 kıraathane
14 park ve bahçe
4 çay bahçesi
4 kafe
1 oyun salonu
30 araç sürücüsü
879 kişi emniyet birimlerince kontrol edildi.
Uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi
Denetimlerde yapılan aramalar sonucunda:
26,65 gram uyuşturucu madde
1 adet kesici alet
1 adet yaralayıcı alet ele geçirildi.
Asayiş ve huzur uygulamaları sürecek
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele ve kamu düzeninin korunması için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak : PHA
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