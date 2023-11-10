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Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen anma töreninde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşının söylenmesiyle gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam eden program Kubilay Ortaokulu Öğretmeni Sevda Sucu’nun günün anlam ve önemime ilişkin bir konuşma gerçekleştirmesiyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kubilay Ortaokulu tarafından düzenlenen programda öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin enstrüman eşliğinde şiirleri seslendirdi.

Kubilay Ortaokulu öğretmenlerinin hazırlamış olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle program sona erdi.

Program sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk ve Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin tarafından hediyeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli programın hazırlanmasında emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Kaynak : PHA