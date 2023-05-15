İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve şube Müdürleri Mehmet Bayram ile Sinan Demir’in katıldığı programda öğrenciler, çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Öğrencileri tek tek sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Engellilik, bir insanın kendi isteğiyle gerçekleşen bir durum değildir ve hiç kimse ne zaman veya nasıl engelli olabileceğini önceden bilemez. Bu nedenle empati yaparak, engellilerin yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçları anlamaya çalışmalı ve onların perspektifinden düşünerek hareket etmeliyiz.

Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için toplumsal olarak sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluk sadece bireylerin üzerinde değil, aynı zamanda kurumların da üzerindedir. Engelli olmak bir kusur olarak görülmemelidir. Her insanın kendi yetenekleri ve potansiyeli vardır ve engelli bireylerin de yapabilecekleri birçok şey vardır. Engellilerin güçlü yönlerini ve yeteneklerini görmemiz önemlidir. Herkesin bir engelli adayı olduğuna inanıyorum. Engeller var oldukça başarma azmimiz o kadar artacaktır ve beraberinde başarı gelecektir. Yeter ki engelli vatandaşlarımıza fırsat verelim, değer verelim, anlayış gösterelim. Aşamayacağımız hiçbir engelimiz kalmaz. Bu duygularla tüm engelli kardeşlerimizin ve engelli ailelerimizin 'Engelliler Haftası'nı kutluyorum. Bu anlamlı günde bu güzel programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere Okul Müdürü Abdullah Çetinkaya, okul idarecileri ve öğretmenlerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA