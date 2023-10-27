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Cumhuriyetin 100. yılı kutlama ve etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Halk koşusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ortanca Köyü civarında başlayan ve Kaymakamlık binasında sona eren yarışma Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Erkekler, kızlar ve yaşlı kategorisinde yaklaşık 140 öğrenci Cumhuriyetin 100’üncü yılı için yaklaşık 3 km koştu.

Erkekler kategorisinde Mustafa Yavaş birinci, Furkan Arslan ikinci, Serkan Dündar üçüncü, kızlar kategorisinde Elanur Varol birinci, Yaren Çetinkaya ikinci, Ecrin Tok üçüncü oldu. Mehmet Ali Durmuş ise yaşlı kategorisinde yarışı tamamladı.

Dereceye giren yarışmacılara madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından takdim edildi.

Yarışta dereceye giren öğrencilerin ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında töreninde takdim edilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimize layık olduğu şekilde etkinliklerimiz coşkuyla devam ediyor. Bugün öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı için koştu. Bugün yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz bizim için yarışmayı kazanmıştır.

Düzenlenen halk koşusuna katılan herkese teşekkür ediyorum."



Kaynak : PHA