Kaymakam Soysal: “Milletimizin Varlığına Hiçbir Güç Zarar Veremez”

Törene Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Garnizon Komutanı Muhabere Yarbay Adem Çakar, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, stadyumda bir araya gelen halkın ve öğrencilerin bayramını tek tek kutladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal da bir konuşma yaptı. Kaymakam Soysal, 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’in bağımsızlık mücadelesinin en büyük mirası olduğunu belirterek, “Bu topraklarda yaklaşık bin yıl önce başlattığımız var olma mücadelemizi bugün de büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bayrağını yere düşürmeyen milletimiz, tüm saldırılara karşı birlik içinde dimdik durmaya devam etmektedir” dedi.

Gösteriler ve Şiirlerle Bayram Coşkusu

Kutlama programı, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğretmeni Ayşegül Mece’nin okuduğu "Selam" şiiriyle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı "Birlik" şiiri ve oratoryo gösterisi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün judo ve Muay Thai gösterileri de büyük ilgi gördü. Ayrıca, Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak düzenlenen 101 metre temsili koşusu, törene ayrı bir renk kattı.

Ödül Töreni ve Resmigeçit Yürüyüşü ile Sona Erdi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, öğrenciler, sporcular ve kamu personelinin katılımıyla gerçekleştirilen resmigeçit yürüyüşü ile sona erdi. Kahta’da vatandaşlar, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutlayarak, bayramın anlam ve önemini bir kez daha yaşadı.

Kaynak : PHA