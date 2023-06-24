Kahta 100. Yıl Parkı’nda suda boğularak hayatını kaybedenler için düzenlenen basın açıklamasına, geçen hafta Cendere Köprüsü’nde boğularak hayatını kaybeden Süleyman Gerez’in ailesi de katılarak destek verdi.

Kahta 100. Yıl Parkı’nda boğulma vakalarına dikkat çekmek, gençlerin spora yönlendirilerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla ilçenin ayrı ayrı noktalarında acilen yüzme kursları açılması gerektiğini belirten Kahta 02 Gençlik Platformu Başkanı Habip Tankara, “Yıllardır süregelen ve özellikle her yaz ayı geldiğinde birçok gencimizin hayatını kaybetmesine rağmen halen ilçemizde boğulma olaylarına karşı herhangi bir önlemin alınmamasına Kahta 02 Gençlik Platformu olarak üzüntülerimizi belirtmek istiyoruz. 6 Şubat’taki depremde nice canlarımız gitti yüreğimiz yandı. Bir şey yapamadık. Şimdi de boğulma olaylarıyla yüreğimiz yangın yerine döndü. Yıllardır Kahta’da Atatürk Barajı ve Kahta Çayı sularında boğulan gençliği hiç konuşmadınız. Bunlar da bizim çocuklarımız. Hiçbir gencimizin hikayesi yarım kalmamalı. Analarımızın yüreği dağlanmamalı. Kahta’da boğulan gençliğe duyarsız kalanlar, bize ne özgürlükten ne gelecekten, ne de hizmetten bahsetmesinler. Boğulan gençlerimiz için hiç bir başsağlığı yayınlamayanlar, ufak bir görev değişikliği olan bir kurum müdürünün odasına ise tonlarca hayırlı olsun çiçekleri gönderirler. Unutmayın bu gençlerin böyle ölmesi hepimizin sorumluluğundadır. Boğulma olaylarının önüne geçmek için yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Bizler bir gencimizin daha boğulmasını tahammül edemeyiz. Yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarını azaltmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla ilçemizde ayrı ayrı noktalarda acilen yüzme kursları açılmalı. Gençlik boğuluyor, önlem alınmıyor bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? Geçtiğimiz günlerde Cendere Köprüsü’nde boğularak hayatını kaybeden Süleyman Gerez’i rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şimdi de Kahta 02 Gençlik Platformu olarak ilçemizde boğularak hayatını kaybeden her bir canımız için karanfil bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA