Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden olan Kahta'da,  bu yıl 10  bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman'da, rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticilerinin  yüzleri gülüyor.

Kahta İlçesinde modern makinalar  ile  badem hasadını  gerçekleştiren üreticiler, kuru  tarımını bırakıp modern sulu tarıma  geçişin  meyvesini  alıyorlar. Eskiden  buğday, arpa ekilen  tarlalarda şimdi  badem  yetiştirerek  hem ülke ekonomisine  katkı sunuyor.

Tütünün yasaklanmasından sonra  Adıyaman  halkının mevsimlik işçi  olarak  başka illere  çalışmaya  gittiğini, fakat  son yıllarda Adıyamanlı  çiftçilerin alternatif  olarak  bademe  yönelmesinin  bölge  halkını hem ekonomik hem de  istihdam yönünde  katkı sağlandığı   belirtildi.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 35 bin dönüm badem bahçesinin bulunduğunu, Adıyaman il genelinde ise 60 bini aşkın dekar  ekili alana sahip olduklarını ve bu bilgiler neticesinde Türkiye'de badem dikili bulunan illerin başında Adıyaman'ın ilk sırada geldiğini söyledi.

2018 badem hasadının  yüksek rekolte ile devam ettiğini dile  getiren  Yıldırım, "Kahta ilçesi badem  dikili alan olarak  Türkiye’de  ilk sırada  yer almaktadır.  Üreticilerimizin bademe  yönelmesiyle  Kahta  OSB’de  sert  kabuklu  meyve  işletme  tesisinin açıldı. Badem  denilince artık aka gelecek tek şey  Adıyaman olacaktır.’’ dedi.

Kahta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can ise Turanlı  köyünde  badem hasadına  katılarak  incelemelerde  bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinin Adıyaman’da  dikili  olan 55  bini  aşkın  badem alanını  100 bin dekar yapmak   olduğunu  kaydederek ‘’Şimdi  dikili  alanlarımızı yaklaşık yüzde  60’ının hasadı yapılmakta. Bir kaç yıl sonra  daha fazla  alanda yapılacak  hasat ile  Adıyaman  bademde  gerçek söz  sahibi  olacak ve  hedefimiz   badem ithal eden değil, badem ihraç eden bir  ülke olmaktır. Bunun da ana yurdu  Adıyaman olacaktır.’’  dedi.

Kaynak : PHA
Muhabir: Adıyaman Haber