Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden olan Kahta'da, bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman'da, rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticilerinin yüzleri gülüyor.

Kahta İlçesinde modern makinalar ile badem hasadını gerçekleştiren üreticiler, kuru tarımını bırakıp modern sulu tarıma geçişin meyvesini alıyorlar. Eskiden buğday, arpa ekilen tarlalarda şimdi badem yetiştirerek hem ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Tütünün yasaklanmasından sonra Adıyaman halkının mevsimlik işçi olarak başka illere çalışmaya gittiğini, fakat son yıllarda Adıyamanlı çiftçilerin alternatif olarak bademe yönelmesinin bölge halkını hem ekonomik hem de istihdam yönünde katkı sağlandığı belirtildi.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 35 bin dönüm badem bahçesinin bulunduğunu, Adıyaman il genelinde ise 60 bini aşkın dekar ekili alana sahip olduklarını ve bu bilgiler neticesinde Türkiye'de badem dikili bulunan illerin başında Adıyaman'ın ilk sırada geldiğini söyledi.

2018 badem hasadının yüksek rekolte ile devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Kahta ilçesi badem dikili alan olarak Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Üreticilerimizin bademe yönelmesiyle Kahta OSB’de sert kabuklu meyve işletme tesisinin açıldı. Badem denilince artık aka gelecek tek şey Adıyaman olacaktır.’’ dedi.

Kahta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can ise Turanlı köyünde badem hasadına katılarak incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinin Adıyaman’da dikili olan 55 bini aşkın badem alanını 100 bin dekar yapmak olduğunu kaydederek ‘’Şimdi dikili alanlarımızı yaklaşık yüzde 60’ının hasadı yapılmakta. Bir kaç yıl sonra daha fazla alanda yapılacak hasat ile Adıyaman bademde gerçek söz sahibi olacak ve hedefimiz badem ithal eden değil, badem ihraç eden bir ülke olmaktır. Bunun da ana yurdu Adıyaman olacaktır.’’ dedi.