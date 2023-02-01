Kâhta Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıda Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlü Lütfü Başli, taşıma merkezi ve pansiyonu bulunan okul müdürleriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar ve çalışmalar hakkında okul idarecilerine bilgi verdi. Düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürümüz Sinan Demir ve okul idarecileri katıldı.

Taşımalı eğitim uygulamasının değerlendirildiği toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, taşımalı eğitim merkezlerinde eğitim ve ulaşım kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve planlamalar hakkında okul idareciyle istişarelerde bulundu.

Taşımalı eğitim merkezlerinde yaklaşık 4 bin 200 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Okul öncesi kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerimiz de bu hizmetten 2. Dönemin başlamasıyla birlikte faydalanabilecek. 6 Şubat’ta okulların açılmasıyla birlikte okul öncesi kurumlarımızda eğitim gören yaklaşık 3 bin 400 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden faydalanabilecek. 7 bin 600 civarındaki öğrencimiz için öğretmenevi ve pansiyonlu okullarımızda yemek yapılacak. Öğrencilerimiz kendi okullarında veya pansiyonlarında yemek yiyebilecek. Öğretmenevimiz ve pansiyonlarımız gerekli hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerimize sağlıklı bir yemek hizmeti vermek için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Öğrencilerimize bu imkanları sunan Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

