Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenerek Kahta’da çöken binalarla ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 şüpheli yakaladı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yıkılan ve 36 vatandaşın hayatını kaybettiği yapının bilirkişi raporunda kusurlu oldukları 3 şüpheli tespit edildi. Demirci ve kalıpçı ustaları oldukları öğrenilen İ.Y.K., S.M. ve Z.E. isimli şüpheliler Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Kaynak : PHA