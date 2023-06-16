İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Naze Bedir Metiner Anaokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Yavuz Selim Ortaokulu, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi ve Mevlana Ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karnelerine kavuşan öğrencilerin yaz tatili başlamış oldu.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının bugün son erdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli,"Bu gün öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Bugün öğrencilerimiz yorucu bir eğitim öğretim döneminin sonunda tatile çıkıyorlar. Tüm öğrencilerimize ve onlara bu süreçte eğiten, yetiştiren ve destek olan değerli öğretmenlerimize öncelikle iyi tatiller diliyorum.

Öğrencilerimiz, umuyorum ki gelecek sene daha dinlenmiş olarak, daha fazla enerjiyle geri dönecekler ve eğitim öğretim yılı kaldığı yerde devam edecek. Biliyorsunuz bu yıl çok büyük şanssızlıklar yaşadık, deprem felaketini yaşadık ondan dolayı eğitim öğretim döneminde bazı aksamalar, süreçli kesintiler oldu. Bunun verdiği tabii sıkıntılar, olumsuzlukları yaşadık ama Allah'a şükürler olsun o süreç geride bıraktık. Ülke olarak ve tekrardan eğitim öğretimimize devam ettik, çocuklarımız okulla buluşmaya devam ettiler.” Şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Bugün yaklaşık 34 bine yakın öğrencimiz karne alıyor, yaklaşık 2 bin 300 öğretmenimiz de onlarla birlikte tatile giriyor. Onlara iyi tatiller diliyorum. Boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için tavsiye ediyorum. Ama aynı zamanda aileleriyle, sevdikleriyle, yakınlarıyla, arkadaşlarıyla vakit geçirmelerini de istiyoruz. Onları evlerine uğurluyoruz, velilerimiz de tabii bu süreçte çok önemli rol oynuyorlar onları öğrencilerin okullardaki başarısı velilerimizin ilgisiyle, onlara desteğiyle yakından ilgili. Velilerimize de bu bir yıl boyunca verdikleri emekten dolayı teşekkür etmek istiyorum ve karne alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak : PHA