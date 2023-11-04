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Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası" sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bir araya gelen tüm satrançseverleri tebrik etti. Gençlerin son yıllarda büyük bir ilgi gösterdiği satranç sporunda çok başarılı sporcular yetiştirmeye başladıklarını belirten İl Müdürü Fikret Keleş, “Gelecekte düşünce gücünü hamleye dönüştüren genç sporcu sayısında daha fazla artış bekliyoruz. Müsabakalara katılan sporcularımıza, kendilerini destekleyen ailelerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi



Kaynak : PHA