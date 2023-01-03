Pazar günü saat 12:00’da Adıyaman Mansur Yardımcı Stadı’nda Adıyaman Belediyesi ile deplasmanda karşılaşan maçta, Kahta İdman Yurdu 4-2 lik skor ile galip gelerek ilk maçında 3 puan alarak lige galibiyetle başladı.

Adıyaman U14 liginde şampiyon olan Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü, U16 liginde de şampiyonluk hedefi ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kahta’nın yetiştirici kimliği ile ön plana çıkan Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü, Adıyaman alt yapı liglerinde meyvelerini almaya başladı.