Kahta Halk Eğitimi Merkezi sergisinde yer alan filografi modelleri, ahşap süsleme ürünleri, takı tasarımları, giysiler, işlemeler, örgüler ve el nakışları gibi çalışalar katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Sergide yapılan konuşmalarda, Kahta Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, geleneklerin yaşatılması gelecek kuşaklara aktarılması ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi doğrultusunda Kahta’da bu yıl 518 kurs programında yaklaşık 5130 kursiyere eğitim verildiği söyledi.

Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, "Kurum olarak, kurs çeşitliliği sağlamak ve hayat boyu öğrenmeden faydalanan kişi sayısını artırmak için gereken her türlü adımı atmaktayız. Sergimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitimi Müdürü Lütfü Başli sergilenen çalışma ve eserleri inceleyerek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan ve kursiyer öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrenciler ile sohbet ederek yapılan çalışmalardan ötürü öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Kaynak : PHA