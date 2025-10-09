Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık alanında önemli bir başarıya daha imza atıldı. Kahta Devlet Hastanesi'nde ilk kez TAPP (Transabdominal Preperitoneal) Kapalı Fıtık Onarımı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz ve deneyimli ekibi tarafından yapılan ameliyat, modern cerrahi teknikler arasında yer alan yenilikçi bir yöntem olarak dikkat çekti.

TAPP yöntemi; kamera sistemiyle karın içinin görüntülenmesi ve karın zarı altına girilerek kasık fıtıklarının kapalı yöntemle onarılmasını sağlayan ileri teknoloji bir cerrahi uygulamadır.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman merkez ve diğer illere hasta sevkini azaltmayı hedefleyerek, modern cerrahi uygulamalarla hastalarımıza en güncel ve konforlu tedavi seçeneklerini sunmaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE