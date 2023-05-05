Kahta Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet İnan, öğrencileri kurumdaki atölyeleri gezdirerek, her atölyede yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Kurum bahçesinde öğrencilere tarla bitkileri üzerine uygulamalı eğitim yaptırılarak, soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirildi.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilime olan merak duygusunu geliştirip hayal dünyalarını zenginleştirdiğini ifade eden Kahta BİLSEM Müdürü Murat Aslan, yaptığı açıklamada; “Kurum öğrencilerimizle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 4007 TÜBİTAK bilim şenliğine katıldık. Fuardaki stantları gezerek çeşitli etkinlikler yaptık. Kaptan Yüksek Mühendis Sinan Yirmibeşoğlu tarafından kutup araştırmaları ile ilgili sunum yapıldı. Öğrencilerimize kutuplarla ilgili ilginç bilgiler verildi. Soru cevap bölümünden sonra etkinlik sona erdi.

Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin bilime olan merak duygusunu geliştirip hayal dünyalarını zenginleştiriyor. Yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyor. Bilim dünyasındaki önemli akademisyenleri rol model almalarına katkıda bulunuyor. Etkinlikler için Kahta MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet İnan, Kaptan Yüksek Mühendis Sinan Yirmibeşoğlu ve Kahta BİLSEM öğretmenlerine teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Kaynak : PHA