Belediye ekipleri vatandaşların daha konforlu ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla sahadaki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda; parkların genel temizliği gerçekleştirilirken, çocuk oyun grupları, banklar, kamelyalar, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımları titizlikle yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, “Vatandaşlarımızın yaz aylarında parklarımızda güvenle ve keyifle zaman geçirmesi bizim önceliğimizdir. Tüm parklarımızda bakım ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçemizin her noktasında daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA