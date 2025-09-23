Kahta 02 Spor’dan Türkiye Kupası’nda Büyük Başarı

Kahta futbolunun yükselen temsilcisi Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekti. Önce 2. Lig ekibi İskenderunspor’u mağlup eden Kahta 02 Spor, ardından 1. Lig ekibi Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle 3. tura yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuç, Kahta futbolunun ivmesini ve bölgeye kattığı değeri bir kez daha ortaya koydu.

Kahta Belediyespor’un Elit Lig Başlangıcı

Kahta Belediyespor ise bu yıl altyapıya verdiği önemle öne çıkıyor. Kulüp, 3 takımıyla Elit Lig’de, 2 takımıyla ise yerel liglerde mücadele ediyor. Elit Lig’in ilk haftasında:

U-19 takımı, deplasmanda Elazığspor’a mağlup oldu.

U-17 takımı, deplasmanda Batman Belediyespor’u mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

U-16 takımı, yine Batman Belediyespor U-16 takımını deplasmanda mağlup etti.

Yerel ligde ise U-14 takımı, deplasmanda Adıyaman Sarayspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylece sezonun ilk haftası, deplasmanda oynanan dört karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile tamamlandı.

Başkan Hallaç: ‘Kahta’dan Daha Nice Şampiyonlar Çıkacak’

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, futbola, atletizme ve okul sporlarına verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Hallaç, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için spor sadece bir yarış değil, gençlerimizi hayata hazırlayan en güçlü okullardan biridir. Kahta’da sporu geliştirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunmak en büyük hedefimizdir. Bu yaz döneminde açtığımız yaz spor okullarında 1.450 evladımız eğitim aldı. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kahta’mızdan daha nice şampiyonlar çıkacağına yürekten inanıyorum.”

Sporun Geleceği İçin Stratejik Adımlar

Kahta Belediyesi’nin spor yatırımları, ilçedeki gençler için hem altyapı hem de fırsat anlamında yeni kapılar açıyor. Belediyenin destekleriyle Kahta, bölgesel sporun önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Kaynak : PHA