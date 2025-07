Belediyenin açıklamasında şu başlıklar ön plana çıktı:



1. İhaleler şeffaf, denetime açık

Belediye, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan tüm ihalelerin Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle ve EKAP üzerinden gerçekleştirildiğini, süreçlerin dijital ortamda ve herkesin erişimine açık şekilde yürütüldüğünü belirtti. “İhaleler kayıt altındadır, hesap verilebilirlik temel ilkedir” denildi.



2. Tüm hizmetler sahada yerinde ve eksiksiz yapıldı

Haberdeki ‘iş yapılmadan fatura kesildi’ iddialarının iftira olduğu vurgulanan açıklamada; mezar taşı, beton dökümü ve moloz kaldırma gibi hizmetlerin eksiksiz tamamlandığı, teslim belgeleri ve denetim raporlarının arşivlendiği ifade edildi.



3. Akrabalık iddiaları yalanlandı

Başkan Mehmet Can Hallaç’ın hiçbir yakınının belediyeden ihale almadığı, haberdeki akrabalık bağlarına ilişkin ifadelerin tamamen yalan ve mesnetsiz olduğu vurgulandı. Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinin titizlikle uygulandığı belirtildi.



4. Sözcü Gazetesi’ne sert tepki: ‘Gazetecilik değil, siyasi manipülasyon’

Açıklamada, Sözcü Gazetesi'nin haberi için “siyasi manipülasyon ve itibar suikastı” ifadeleri kullanıldı. “Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bazı kesimlerin karalama girişimi” olduğu iddia edilen habere karşı, belediyenin icraatlarına odaklanmaya devam edeceği bildirildi.



5. Tüm belgeler denetime açık

Kahta Belediyesi, Sayıştay ve ilgili tüm denetim mercilerine her türlü evrakın sunulabileceğini belirterek, “Bütün işlemler kayıt altındadır, denetime hazırız” açıklamasında bulundu.



6. Hukuki süreç başlatıldı

Haberde adı geçen gazete ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, hukuki sürecin Kahta halkının hakkını korumak ve belediyenin itibarını savunmak adına başlatıldığı ifade edildi.



Son söz: Gönül kapımız da açık, hesap defterimiz de

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:



“Kahta Belediyesi olarak; milletin bize emanet ettiği her kuruşun tek bir amacı vardır: Kahta’ya hizmet. Bu emanetin hesabını hem milletimize hem de Hakk’a vereceğimizin bilinciyle, görevimizi şeffaflık, dürüstlük ve kamu yararı ilkeleriyle sürdürüyoruz. Gönül kapımız da açık, hesap defterimiz de.”

Kaynak : PHA