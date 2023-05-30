Belediye hizmetlerinin yanı sıra istihdam ve üretime dair projelerini de hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Çiçek serası kapsamda açık ve kapalı olmak üzere toplam 2 bin metrekare alana sera kurduk. Kurulan serada çeşitli türlerde süs bitkileri ve mevsimlik çiçek yetiştirilecek. Şimdilik 500 metrekare kapalı, bin 500 metrekare açık alan olmak üzere içinde idari bina depo lavaboların olduğu toplam 2 bin metrekare alan üzerine kurulan serada yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek üretimi yapılacak. Yaz ve kış üretim yapılacak serada ilçemizin çiçeklendirme ihtiyacını karşılayacak. Daha önce seramız olmadığından yeşil alanlarımız için çiçek ihtiyacımızı dışarıdan temin ediyorduk. Bu nedenle tasarruf etmiş olacağız. Halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak : PHA