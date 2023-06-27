Kurban kesim alanları, ulaşım, güvenli alışveriş ve mezarlık ziyaretleri konusunda bir takım tedbirlerin yanında vatandaşlara kolaylıklar sunan Kahta Belediyesi, Kurban Bayramı tatilinde ve öncesinde huzurlu bir tatil sağlamak için önlemlerini aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bayram süresi boyunca belediye ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında hizmet vereceğini, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Başkan Turanlı, “Vatandaşlarımız Kurban Bayramı’nda kurban kesimlerini Kahta Belediyesi Kapalı hayvan pazarında ve mezbahanede gerçekleştirebilirler. Kurban Bayramında çevre kirliliğinin önlenmesi, halkımızın kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi amacıyla kurban poşetleri Cami müezzinlerine teslim edildi. Bayram namazının ardından tüm camilerimizde kurban poşeti temin edilebilecektir. Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca Kahta genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek. Temizlik işleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler ve mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki mezarlıklarda, cami ve ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Tüm hemşehrilerimizin kurban bayramı kutluyor, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.



Kaynak : PHA