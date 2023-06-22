Kahta Belediyesi, ilçe genelinde okul, cami, oyun alanları ve yoğun vatandaş trafiği olan noktalarda bulunan kasislerde boya yenileme çalışmaları yapıyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçemiz genelinde okul, cami, oyun alanları ve yoğun vatandaş trafiği olan noktalarda bulunan kasislerde araçların hızlı gitmesini önlemek ve yaya güvenliğini arttırmak için Geceleri araç ışıklarını da yansıtan özel boya ile boyayarak nitelikli hale getiriyoruz" dedi.

Kaynak : PHA