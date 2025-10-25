Geçtiğimiz aylarda 100 milyon TL değerinde 17 iş makinesini hizmete kazandıran Kahta Belediyesi, 34 milyon 500 bin TL değerindeki 1 vidanjör, 10 hizmet aracı ve 3 toplu taşıma aracıyla filosunu daha da güçlendirdi.

Yeni araçların tanıtımı için belediye hizmet binası önünde düzenlenen törene Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Belediye Başkan Yardımcıları, MHP İlçe Başkanı Sıraç Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, araç filosunu sürekli yenileyerek hizmet kapasitesini artırdıklarını ifade etti. Başkan Hallaç, 'Kahta Belediyesi olarak her geçen gün daha güçlü bir filoyla halkımıza hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 temizlik aracı ve 1 arama kurtarma aracını filomuza katmıştık. Geçtiğimiz ay ise 17 iş makinesini hizmete sunmuştuk. Bugün de 1 vidanjör, 10 hizmet aracı ve 3 toplu taşıma aracını ilçemize kazandırıyoruz. Güçlü belediye demek, çok iş demek, çok hizmet demektir. Biz de bu anlayışla Kâhta halkı için gece gündüz çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin araç parkına yapılan yatırımların toplamda 135 milyon TL'ye ulaştığını belirterek, 'Görev süremiz boyunca 36 yeni aracı filomuza dahil ederek belediyemizin hizmet gücünü önemli ölçüde artırdık. Kahta'mıza en iyi hizmeti sunmak için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Tören, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın yeni araçları incelemesi ve belediyeye ile Kâhta halkına hayırlı olması temennilerinin ardından sona erdi.

