Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Osman Varol, basının önemine vurgu yaparak Başkan Murat Çeliker'e ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Murat Çeliker, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman'daki basının durumuna değinerek, '6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketinde çok acı günler yaşadık. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da 14 gazeteci meslektaşımızı kaybettik. Onlar bizlerin bir parçasıydı, 14 meslektaşımızı rahmetle anıyorum. Türkiye'de en çok gazetecinin depremde hayatını kaybettiği il Adıyaman'dır. Aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği ve yıkımın olduğu illerin başında Adıyaman gelir. O günleri çok acı bir şekilde yaşadık, hayat bir şekilde devam ediyor. Bizler gazeteciler olarak zor şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Depremde bütün gazetecilerin büroları yıkıldı, şu anda konteyner kentte çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Gazetecilerin her zaman halkın sesi olmaya devam edeceğini belirten Çeliker, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Devletimiz her zaman halkının yanında oldu. Bizler 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde bunu çok iyi gördük. Devletimiz ve hayırsever vatandaşlarımız depremzedelerimiz için seferber oldular. Adıyaman'da devletimizin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Adıyaman Valimiz Sayın Dr. Osman Varol başkanlığında yürütülen çalışmalarla 6 Şubat depremleri sonrası enkazlar hızlı bir şekilde kaldırıldı ve konut yapımlarına başlandı. Bugün de insanlarımız bu konutlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. O zor süreci yaşayan gazeteciler olarak her zaman halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Haberlerimizle halkımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi görevini yerine getirdik, bundan sonra da aynı şekilde objektif haberciliğimizi sürdüreceğiz. Bizleri makamında kabul eden Adıyaman Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'a teşekkür ederiz.'

Kaynak : PERRE