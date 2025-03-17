Başkan Hallaç, Çanakkale’nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda inanç, azim ve fedakârlıkla kazanılmış bir destan olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en şanlı destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Bu vesileyle, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum."

“Çanakkale Geçilmez” Sözü Tarihe Altın Harflerle Yazıldı

Başkan Hallaç, Türk milletinin, Çanakkale’de vatan sevgisi ve kahramanlığıyla bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Zaferi, yalnızca bir savaşın kazanılması değil, milletimizin birlik ve beraberliğinin, fedakârlığının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiği bir dönüm noktasıdır. Çanakkale, iman dolu göğüsleriyle dönemin en güçlü ordularına karşı koyan ecdadımızın destanıdır. ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdıran atalarımız, bizlere emanet edilen bu vatanı korumanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Başkan Hallaç, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne ithaf ettiği mısralara da mesajında yer vererek, şehitlerimizin fedakârlığını ve aziz hatırasını şu sözlerle dile getirdi:

*"Çanakkale’de destan yazan ecdadımız, iman dolu göğüsleriyle tarihe kazınan kahramanlıklar sergilemiştir. Mehmet Akif Ersoy’un şu dizeleri, Çanakkale ruhunu en güzel şekilde anlatmaktadır:

‘Bedr’in Aslanları ancak bu kadar şanlı idi!’

Bu ruh, milletimizin bağımsızlığa ve hürriyete olan inancının en güçlü göstergesidir."*

“Çanakkale Ruhu Bizlere İlham Vermeye Devam Ediyor”

Başkan Hallaç, Çanakkale’de sergilenen birlik ve beraberlik ruhunun, Türkiye’nin geleceği için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti:

*"Bizler, bu ruhu yaşatarak ülkemizin huzuru, refahı ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimize sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu canlı tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri’ne ithaf ettiği şu dizeler ise, şehitlerimizin makamının ne denli yüce olduğunu gözler önüne seriyor:

‘Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber!’

Bu dizeler, şehitlerimizin fedakârlığının ve maneviyatının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır."*

“Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun”

Başkan Hallaç, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirterek mesajını şu sözlerle tamamladı:

*"Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun."*

Kaynak : PHA