Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, modern tasarımı ve tam donanımlı 20 üniteli poliklinikleriyle vatandaşlara hizmet verecek. Açılış törenine katılan vatandaşlar, bu yeni sağlık tesisiyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, açılışla ilgili olumlu duygularını paylaştı ve vatandaşlara yeni merkezin hayırlı olmasını diledi. Bu tür tesislerin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak : PHA