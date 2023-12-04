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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 72 bin 365 konut ve köy evinde Aralık 2023 ayı itibarıyla anahtar teslimi yapılacak konut sayıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre Aralık ayı sonuna kadar 8 bin 568 konut ve bin 769 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Ayrıca kentin ayağa kalkması ve ticaretin canlanması amacıyla da Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak.

Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar zemin artı 3 veya 4 kat olarak devam ediyor. Dönüşüm alanı içerisinde kalan Kültü Park’ın da yıkımına başlandı. Kentsel Tasarım Projesi alanı içerisinde afetzedelerin hiçbir hak kaybı olmayacak. Kaç tane konutu veya iş yeri varsa yine aynı sayıda hak sahibi olacak.

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni bir model uygulanmaya başlandığını müjdeleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde bir takım aksamalarla karşılaştık. AFAD, 21 Kasım tarihinde bir genelge yayınladı. Genelgede, güçlendirme talebi olanların 29 Aralık tarihine kadar ilgili belediyelere başvurması gerektiği belirtildi. İlgili incelemelerin yapılmasının ardından uygun görülenlere en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar ruhsatları verilecek.

Afetzedelerin proje, tasarım gözetmeni gibi süreçlerle zaman kaybetmemesi için biz uzman bir ekip kuruluyor. Oluşturulan uzman ekip, projeyi hazırlayacak ve binanın güçlendirilip güçlendirilemeyeceği noktasında raporu düzenleyip ilgili ilçe belediyesine verecek. Ekibin güçlendirilebilir dediği binaya ilçe belediyesi de ruhsat verecek ve süreçler çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek.



Kaynak : PHA