Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliliğinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş ve çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

6 dakika sonra 4.1'lik bir deprem daha kaydedildi

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 20.22'de merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Peşpeşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açarken hasar oluşmadığı belirtildi. Meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi.



Kaynak : PHA