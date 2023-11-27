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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan 'Kahramanlar-30' operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 6 ilde terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar-30' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti.

Buna göre; il jandarma komutanlıklarınca Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1729005930233159687

1 keskin nişancı tüfeği, 5 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 16 el bombası, 6 bomba atar ve mühimmatı, 8 anti-tank ve anti-personel mühimmatı, 155 milimetrelik 1 top mermisi, 31 mayın/el yapımı patlayıcı, 120 kilogram amonyum nitrat, çeşitli çap ve ebatlarda 3 bin 795 mühimmat, 3 dürbün, 6 telsiz, 362 pil ve çok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.