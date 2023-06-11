Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçıların denediği ilginç bir yöntemi daha ortaya çıkardı.

Ekiplerce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısına gelen yabancı uyruklu şahsın idaresindeki araç ekiplerce riskli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

Tarama esnasında görüntülerin analiz edilmesiyle araçta şüpheli yoğunlukların bulunduğu tespiti edildi.

Daha sonra araç ekipler tarafından detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada, aracın sağ ve sol farları sökülerek iç kısmına saç levhaların kaynakla tutturulup bu kısma kaçak telefonların yerleştirildiği tespit edildi.

Gerçekleştirilen arama neticesinde ülkemize kaçak yollarla sokulmaya çalışılan son model cep telefonları ele geçirildi.

Cep telefonlarının kullanılmamış olduğu tespit edilirken toplamda 200 adet cep telefonu olduğu belirlendi. Kaçak telefonların değerinin 2 milyon 200 bin lira olduğu anlaşıldı.